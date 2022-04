La sede del Pd a Varese cambia volto: un murales in onore della Resistenza per combattere il vandalismo

Qualche mese fa su i muri della sede del PD di Varese erano apparse delle svastiche. I membri del partito si sono messi subito all’opera per trovare una soluzione che combattesse l’atto vandalico, non solo ridipingendo il muro e tornando alla normalità, bensì chiedendo ad uno street writer, Mister Riga, di dipingere un grande murales che esprimesse appieno lo spirito antifascista che da sempre accompagna l’ideologia del Partito Democratico.

Oggi, quel murales è pronto: in una mattinata importante come quella del 25 aprile, proprio in occasione della festa della Liberazione, il PD si è riunito fuori dalla sua sede per inaugurare l’opera. Un’intera parete decorata con una grande bandiera italiana circondata da Papaveri, simbolo del Partigiano, che da oggi resteranno un monito per i vandali e un insegnamento per tutti i giovani delle scuole che ogni giorno passando da quella strada potranno ammirarlo.

“Un’opera d’arte che per noi ha un grande valore – ha affermato Luca Carignola, segretario del PD di Varese – Volevamo dare il segno che le svastiche non possono avere cittadinanza in nessun posto, né tantomeno sul muro della nostra sede. Questi sono piccoli gesti che servono: possiamo commemorare il 25 aprile in tantissimi modi, ma si possono tramandare valori anche con questa forma d’arte. Il PD ha sede in un posto frequentato da molti giovani, quindi siamo orgogliosi del fatto che dove un tempo questi ragazzi erano costretti a vedere svastiche, ora potranno osservare un murales che onora il nostro Paese e soprattutto la Resistenza”.