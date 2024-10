Incidente a Gallarate, quattro i feriti soccorsi dalle ambulanze

Questa mattina, mercoledì 16 ottobre, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente stradale in via Gorizia a Gallarate nei pressi del ponte della Mornera. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto quattro persone: due uomini di 44 e 77 anni, una donna di 77 anni e una quarta persona di 47 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate in codice giallo, che indica una situazione di media gravità. Gli enti allertati includono anche la Polizia Locale di Gallarate, che è intervenuta per gestire la viabilità e compiere i rilievi del caso.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dei coinvolti, ma il pronto intervento delle ambulanze e delle autorità ha permesso una rapida assistenza.

Altro incidente in via Torino

Un’ora prima, alle 7.30, un altro incidente si è verificato a Gallarate, in via Torino, coinvolgendo un uomo di 64 anni. In questo caso, si è trattato di una collisione tra due automobili. Anche qui, un’ambulanza in codice giallo è intervenuta, con il ferito che è stato trasportato all’ospedale di Gallarate per le cure necessarie. La Polizia Locale è stata allertata per gestire la situazione.