Incidente sul lavoro alla Prealpi di Varese, due operai ustionati dal vapore

Grave incidente sul lavoro questa sera alla Prealpi di viale Borri, a Varese, dove due operai sono rimasti ustionati da un getto di vapore.

E’ successo poco prima delle 20,30 in uno dei reparti di lavorazione del formaggio, dove, secondo le prime informazioni, un tubo per il lavaggio delle apparecchiature si sarebbe staccato investendo i due lavoratori con un getto di vapore ad alta temperatura.

I due operai, entrambi di 47 anni, sono stati soccorsi da due ambulanze arrivate in viale Borri con il supporto dell’auto medica e trasportati al vicino ospedale di Circolo, uno in codice rosso l’altro in codice giallo.

Sul posto anche i Carabinieri di Varese, personale di Ats Insubria e i Vigili del fuoco di Varese. (immagine d’archivio)