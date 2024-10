La Eurotek Uyba si presenta e inizia il campionato: l’esordio in casa di Conegliano

Venerdì 4 ottobre, nella sala consiliare del Municipio di Busto Arsizio si è svolta la presentazione ufficiale della Eurotek Uyba Busto Arsizio 2024/25, alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, del vicesindaco e assessore allo sport Emanuele Folegani, del presidente Uyba Giuseppe Pirola, del DG Mattia Moro e dell’avvocato Avv. Simone Facchinetti, membro del CdA e membro del comitato esecutivo, in rappresentanza di Brera Holding, di rappresentanti degli sponsor e partner UYBA e di giornalisti della stampa locale.

Nel suo discorso introduttivo, il presidente Giuseppe Pirola ha voluto ringraziare il sindaco e sottolineare la sinergia crescente tra la società biancorossa e l’amministrazione comunale: «Volevo ringraziare l’amministrazione comunale e tutti gli sponsor che ci hanno permesso e ci permettono di giocare a questi livelli. Devo ringraziare anche l’avvocato Facchinetti che ha creduto fortemente nel progetto e tutti i soci che ci sostengono. Colgo l’occasione per dare il benvenuto al nuovo assessore allo sport Emanuele Folegani e saluto chi lo ha preceduto».

Alle parole del patron biancorosso fanno eco quelle del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore Emanuele Folegani che ribadiscono la piena disponibilità verso una realtà è anche una forte leva di marketing per il territorio, visto che la squadra porta il nome di Busto Arsizio in giro per l’Italia e l’Europa. Il sindaco ringrazia in particolare lo staff e le giocatrici che erano in rosa anche nella scorsa stagione, per aver saputo superare i momenti di grande difficoltà seguiti al “tradimento” di coach Velasco.

Dopo la presentazione delle giocatrici, la parola passa alla capitana, Giuditta Lualdi: «Sono emozionata perché non sono mai stata in questa bellissima sala. Che dire, noi siamo pronte e siamo entusiaste di andare a giocare la prima partita contro Conegliano, anche se sappiamo che sarà difficile. La promessa che posso fare è che ce la metteremo tutta e lavoreremo per cercare di raggiungere obiettivi importanti».

Ed è proprio il Pala Verde di Villoraba (Treviso), che vedrà il debutto della Uyba – quest’anno targata Eurotek – nel campionato di massisma serie in partenza domenica 6 ottobre. Le biancorosse scenderanno campo alle ore 18 contro le padrone di casa della Prosecco Doc Imoco Conegliano (diretta Rai Sport+ HD) di coach Santarelli, degli ori olimpici Lubian, De Gennaro, Fahr e delle medagliate Gabi e Lanier.

Coach Caprara, che deve fare a meno di Van Der Pijl, ancora ferma per il problema alla caviglia e presente con tutore e stampelle alla presentazione in comune, dovrebbe schierare il sestetto visto in campo nel trofeo Bellomo. Dall’altra parte della rete le pantere, fresche vincitrici anche della Supercoppa scorso contro Milano, sono ancora le favorite allo scudetto e dovrebbero presentarsi in campo con la regista Wolosz in diagonale con Haak; Chirichella e Fahr al centro, Gabi e Lanier in attacco e De Gennaro libero.

A presentare la partita, Jennifer Boldini: “Noi ragazze siamo riuscite in questa preparazione, amichevole dopo amichevole, a trovare il nostro gioco, a cercare di imporre il nostro ritmo. In particolare nell’ultimo week-end si è proprio vista la squadra cambiare tra la partita di sabato e quella di domenica con Novara. Nonostante la sconfitta con la Igor Volley si è vista una UYBA che sa combattere, sa imporsi in alcuni frangenti, anche contro dei top team del genere. Proprio domenica andremo nella tana del leone: Conegliano è una squadra costruita per vincere su tutti i fronti e l’ha dimostrato in Supercoppa. Noi andiamo lì spensierate, con la sfrontatezza che spero ci accompagnerà per tutta la stagione, sapendo che abbiamo tanto potenziale ancora inespresso. Ce la giocheremo dunque a mente aperta, cercando di divertirci e di fare il meglio che possiamo”.

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Prosecco Doc Imoco Conegliano: 1 Gabi, 4 Zhu, 6 Seki, 9 Lubian, 10 De Gennaro (L), 11 Haak, 14 Wolosz, 15 Adigwe, 16 Lanier, 17 Lukasik, 18 Chirichella, 18 Fahr, 20 Bardaro (L2)

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola

