La Futura “scottata” a Cremona vuole il riscatto contro Concorezzo

Il pesante KO raccolto nella giornata d’esordio (3-0 sul campo dell’Esperia Cremona) ha scosso l’ambiente della Futura Volley Giovani che probabilmente non si aspettava un rovescio di tale intensità, non tanto per la sconfitta in sé quanto per il passivo con parziali ampiamente a favore delle padrone di casa.

Una settimana dopo però è tempo di ripartire per le Cocche di coach Alessandro Beltrami che si apprestano a disputare il primo match stagionale nella “casa” del PalaBorsani: domenica 13 (ore 17) sarà derby lombardo contro la neopromossa Concorezzo. Le brianzole, matricole della categoria, si sono presentate con il botto infliggendo un netto 3-0 a una squadra come Olbia, trascinate dai punti della opposta Kavalenka.

Il doppio verdetto del primo turno – sconfitta Busto e vittoria Concorezzo – deve essere un campanello d’allarme per le biancorosse, non tanto per la classifica (il torneo è lungo: spiace lasciare qualche punto ma fa parte del gioco) quanto per la qualità e la solidità della Futura. Coach Beltrami avrà a disposizione la rosa al completo: «Vogliamo dimostrare che non siamo quelli di sabato scorso – spiega il tecnico bustocco – Abbiamo più qualità di quelle che si sono viste a Cremona ma dobbiamo avere la forza e il coraggio di metterle assieme e di accettare il percorso che stiamo facendo. Concorezzo ha vinto la prima partita giocando in maniera molto quadrata. Lo stiamo studiando e dovremo essere altrettanto bravi nel mettere loro pressione».

Le due squadre non si sono mai affrontate in campionato ma c’è il precedente nel recente torneo “Bruna Forte” in cui la Futura vinse su Concorezzo con il punteggio di 2-1. Enneking fu la miglior realizzatrice con 14 punti, 9 invece quelli di Zanette. La foto di apertura, di Loris Marini, si riferisce a quell’incontro.