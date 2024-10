La ginecologia dell’ospedale Del Ponte di Varese tra le eccellenze italiane in campo oncologico

La ginecologia dell’ospedale Del Ponte di Varese si conferma tra le migliori in Italia. Il dato emerge dall’ultimo rapporto di Agenas che ha presentato gli esiti del programma nazionale esiti (PNE). ( nella foto l’equipe del Professor Ghezzi alla premiazione da parte di ESGO)

Attraverso l’analisi della variabilità dei processi e degli esiti tra soggetti erogatori e tra gruppi di popolazione, Agenas ha monitorato i trattamenti di provata efficacia, al fine di produrre evidenze epidemiologiche sulle interazioni esistenti tra assetti organizzativi, modalità di erogazione e performance assistenziali.

I dati dell’Edizione 2024 fanno riferimento all’attività assistenziale erogata nell’anno 2023 da oltre 1.300 ospedali pubblici e privati, e a quella relativa al periodo 2015-2023 per la ricostruzione dei trend temporali.

Nell’indagine sono riportate, per i diversi ambiti di specialità, le valutazioni relative ai volumi di attività chirurgica a elevata complessità, all’accesso alle procedure tempo-dipendenti, all’appropriatezza clinico-organizzativa, agli esiti e all’equità delle cure. In particolare, sono stati calcolati complessivamente 205 indicatori (10 in più dell’anno scorso), di cui:

• 180 relativi all’assistenza ospedaliera (70 di esito/processo, 88 di volume e 22 di ospedalizzazione);

• 25 relativi all’assistenza territoriale, valutata indirettamente in termini di ospedalizzazione evitabile (14 indicatori), esiti a lungo termine (7) e accessi impropri in pronto soccorso (4)

Tra le eccellenze emerge ancora ( come nel passato) la struttura diretta dal professor Fabio Ghezzi all’ospedale Del Ponte, che risulta al primo posto in Lombardia e terza in Italia ( su 618) come numero di interventi di isterectomia . Per i tumori maligni all’utero (il tumore tra i più frequenti nella donna) Agenas piazza la clinica varesina al sesto posto in Italia e secondo in Lombardia, mentre per la patologia tumorale maligna dell’ovaio è risultata nona su 355 ospedali italiani e quarta in Lombardia.

Un risultato di vera eccellenza che pone il Del Ponte tra le 10 migliori ginecologie italiane alle spalle di realtà importanti quali il Gemelli di Roma o il Sant’Anna di Torino.

Non nasconde la sua soddisfazione il direttore della clinica di ginecologia e ostetricia di Varese professor Fabio Ghezzi: «Un risultato ottenuto tra mille difficoltà grazie all’impegno e alla passione di tutta la squadra: medici, anestesisti, infermieri. Il nostro è presidio è stato certificato eccellente quanto a protocolli, strumentazioni e accuratezza chirurgica dall’ESGO ( European Society of Gynaecological Oncology) che, a livello europeo, è il certificatore di qualità nel campo dell’oncologia ginecologica. Nel 2024 abbiamo già effettuato 270 interventi oncologici e ci avviamo a superare i 300 a fine anno. I nostri sono pazienti che arrivano da tutt’Italia e che si affidano al Del Ponte per i risultati raggiunti e certificati».