La Lega chiede chiarezza per la Sieco a Cassano Magnago: “L’amministrazione deve informare i cittadini”

Lo scorso 9 ottobre, presso la Prefettura di Varese, si è tenuto un incontro tra i Sindaci Soci, i funzionari del Comune di Cassano Magnago e la società SIECO, con l’obiettivo di mediare una questione che si protrae da tempo. Tuttavia, la mediazione non ha prodotto risultati concreti. “Purtroppo la mediazione non ha avuto l’esito sperato e i convenuti sono tornati a casa senza aver risolto” – si legge nel comunicato della Lega Salvini Premier, sezione Cassano Magnago.

La vicenda SIECO sembra che sia incancrenita per una spazzatrice pagata ma mai passata: «Nel 2022, quando tutti eravamo a casa per il COVID, sicuramente non abbiamo sentito passare la spazzatrice nelle vie del Comune di Cassano Magnago, quindi possibile che non se siano accorti coloro che se ne sarebbero dovuti accorgere? – puntualizza Giorgio Gabbiani, segretario di sezione del partito – Questo fatto sta solo per ora costando alla Collettività Cassanese circa €. 75.000 tra le due consulenze di due società esterne e per l’incarico al legale dal Comune».

Il 7 giugno 2024 è stata depositata un’Interrogazione a Risposta Scritta, «Finita però tra i meandri dei protocolli nella quale si chiedeva di sapere che cosa si volesse fare in merito alla Società SIECO – continua la nota – Nel merito si chiedeva di sapere quale sia l’intenzione del Comune di Cassano circa l’eventuale prosecuzione dei servizi ambientali con S.I.ECO S.r.l e inoltre: Quali siano nel dettaglio le procedure già avviate o da avviare, necessarie al fine di ufficializzare l’affidamento dei servizi ambientali, della gestione del verde pubblico, ivi inclusi rotatorie, aree cimiteriali e plessi scolastici, chiedendo copia degli atti sottoscritti tra le parti».

Tra rinvii e incomprensioni sono passati mesi, e ora il Comune di Cassano Magnago sta effettuando una gara per l’affidamento della gestione del Verde Pubblico, servizio precedentemente svolto da S.I.ECO che fa parte integrante del contratto in essere con S.I.ECO di cui non si conosce l’esito nè a chi è stato giudicato l’appalto.

«Ci auspichiamo che l’Amministrazione Comunale decida di indire un’Assemblea Pubblica, per informare almeno i Cittadini di Cassano Magnago, considerato che i Consiglieri Comunali di Minoranza non vengono resi edotti della vicenda SIECO» conclude la nota della Lega.