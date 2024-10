La medaglia d’argento Gabriel Soares parteciperà alla gara natalizia della Canottieri Varese

La Canottieri Varese ha annunciato che Gabriel Soares, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel due di coppia pesi leggeri maschile insieme a Stefano Oppo, ha accettato l’invito a partecipare alla Xmas Head 2024, la storica gara sociale giallo-azzurra.

L’evento, che si terrà il prossimo 15 dicembre, sarà un’occasione irripetibile per i soci, poiché un equipaggio avrà l’onore di remare al fianco di un vero campione olimpico.

Soares, atleta della Marina Militare, ha confermato la sua partecipazione durante un incontro pubblico all’Auditorium di Gavirate, organizzato dall’Associazione Culturale Valcuvia per il progetto “Oltre l’obiettivo”. L’incontro, moderato dal giornalista Antonio Triveri de La Prealpina e intitolato “A cosa serve far fatica?”, ha coinvolto adolescenti, allenatori e genitori, anche della Canottieri Varese, regalando ai presenti momenti di grande ispirazione.

Durante l’intervista, Gabriel ha speso parole di elogio per il lago di Varese: “C’è tutto per allenarsi a livello olimpico, non manca nulla. È un lago grande, con condizioni sempre favorevoli, senza onde, e infatti vengono tantissime squadre straniere a prepararsi. C’è ancora molto potenziale da sfruttare”.

L’evento di Natale più atteso dell’anno avrà il consueto tocco speciale, con tutti i partecipanti rigorosamente con il tradizionale cappellino di Babbo Natale. La giornata si concluderà con il pranzo sociale. Le prenotazioni per la Xmas Head 2024 e il pranzo aprono per soci, atleti e corsisti lunedì 28 ottobre presso la segreteria della Canottieri Varese.