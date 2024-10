La polizia arresta un’intera banda di spacciatori attiva a Busto Arsizio

Un anno e più di indagini, per arrivare a individuare e arrestare un gruppo di spacciatori attivi nella zona di Busto Arsizio: un lavoro accurato degli investigatori del Commissariato di Busto Arsizio, culminato nell’operazione di lunedì, quando sono scattate le manette ai polsi dei pusher.

Si tratta di due cittadini extracomunitari di 34, 21 e di un italiano rispettivamente di 49 anni, ora in carcere.

Un quarto spacciatore, venticinquenne straniero, risulta invece esser già stato espulso dal territorio italiano (il che non cancella il fatto che debba essere processato).

L’attività d’indagine è nata, nell’agosto del 2023, proprio a partire dall’arresto del venticinquenne extracomunitario, colto in flagranza mentre cedeva dosi di stupefacenti e trovato in possesso di ulteriori 48 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Nella medesima circostanza sono stati sequestrati anche quasi 9.000 euro provento dell’attività illecita.

Il giovane aveva tenuto per un po’ un un basso profilo ma, dopo un primo momento di pausa, ha ripreso l’attività a Busto Arsizio e nei Comuni limitrofi, specializzandosi anche con consegne di stupefacente a domicilio.

Riarrestato, messo ai domiciliari, è stato poi appunto espulso. Ma nel frattempo gli investigatori hanno allargato lo sguardo, acquisito i contatti, ricostruito la sua rete, aiutati anche dalla “spregiudicatezza dei pusher coinvolti nell’attività di spaccio, continuata malgrado i due arresti e la successiva espulsione di uno dei partecipanti al sodalizio”.

Elementi solidi, raccolti dalla polizia, che hanno convinto il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ad emanare per tutti e quattro gli spacciatori di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita poi dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.