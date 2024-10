La Pro Patria recupera col Novara. Terza gara della settimana “Ma il derby dà sempre motivazioni”

Terza partita della settimana per Pro Patria e Novara: allo Speroni di Busto Arsizio, ore 18:30, si alza il sipario sul mese di ottobre con il recupero del derby del Ticino, quinta giornata di campionato che si sarebbe dovuta inizialmente disputare venerdì 20 settembre.

Accomunati da un percorso molto simile – un buon gioco espresso ma “tappato” dai pochi goal realizzati (2 reti a testa, entrambi peggior attacco del Girone A) e pochi punti in classifica (rispettivamente 4 e 5) -, per bustocchi e gaudenziani lo scontro diretto di oggi – martedì primo ottobre – rappresenta forse dell‘impegno più importante dell’avvio della stagione: un derby utile per riprendere, almeno in parte, quanto lasciato indietro nel primo squarcio di campionato nonostante una buona semina e dunque l’occasione giusta per allontanarsi dai bassifondi della classifica, dove la Pergolettese da fanalino di coda ha superato la Pro Patria salendo quota 5 punti grazie alla vittoria del posticipo sul Caldiero (3-2).

La notizia della vittoria dei canarini di Crema di ieri consegna in eredità alla Pro Patria un primato negativo: i ragazzi di Riccardo Colombo sono l’unica squadra del girone a non aver ancora vinto un match di campionato. I numeri però bisogna leggerli nella loro interezza ed è doveroso sottolineare che se finora la fase offensiva è mancata, quella difensiva della squadra di Busto Arsizio registra dati ben diversi (2 gol fatti, 5 subiti) e lontani dalle altre squadre che finora hanno raccolto meno punti di tutti, ovvero quattro in sette giornate: Arzignano (7:15), Virtus Verona (4:10), Triestina (8:13), Pergolettese (8:16).

DUE PAREGGI DA NON SOTTOVALUTARE

Inoltre la Pro Patria può comunque respirare fiducia per aver retto l’impatto e messo a segno due punti non scontati in seguito a un doppio turno molto impegnativo, con i bianco-blu capaci di mettere in difficoltà AlbinoLeffe a Zanica nell’infrasettimanale e poi la capolista Padova, quest’ultima costretta a fermare il filotto di sei vittorie consecutive dopo esser giunta a Busto Arsizio sabato a punteggio pieno. Ulteriore conforto arriva anche dal primo goal in bianco-blu timbrato sabato da Dennis Curatolo, nella speranza che l’attaccante acquistato dall’Inter si sia sbloccato e che possa ripetere la buon intesa, anche sotto porta, mostrata con Toci in entrambi i moduli utilizzi dalla Pro Patria quest’anno, il 3421 e il 352.

ANCHE IL NOVARA HA SEMINATO TANTO E RACCOLTO POCO

Sulla sponda piemontese del fiume azzurro il Novara (2 goal fatti, 6 subiti) vive emozioni simili: dopo un digiuno iniziale di quattro partite consecutive senza reti, la squadra di Giacomo Gattuso ha realizzato nelle ultime due gare, sempre da palla inattiva, gli unici due goal della stagione, uno dei quali è valso inoltre la vittoria per 1-0 nel derby delle risaie contro la Pro Vercelli, partita a cui è poi seguita una sconfitta immeritata contro l’Alcione (2-1), con il Novara che si è lamentata per un goal fantasma non assegnato nei minuti di recupero e che avrebbe portato un punticino sempre utile quando si naviga nella parte della classifica.

COLOMBO: “UN DERBY PUÒ DARE TANTO”

«Sarà la terza partita della nostra settimana – commenta l’allenatore dei tigrotti Riccardo Colombo -. Abbiamo speso tante energie fisiche e mentali, soprattutto contro il Padova, una partita difficile da affrontare per noi. Però penso che dopo il giorno di scarico di ieri i ragazzi hanno recuperato energie e sono pronti. Una partita come il derby ti dà tanto a livello mentale. A fare la differenza è sempre la testa».

“NOVARA UNA SQUADRA DIVERSA RISPETTO A 10 GIORNI FA”

«Affrontiamo una squadra che viene da un buon momento. Il Novara ha vinto un derby e ha fatto comunque un ottima partita con l’Alcione. La loro squadra è cambiata rispetto a 10 giorni fa, quando avremmo dovuto incontrarli: hanno trovato maggiore equilibrio. Il Novara gioca con i nostri due stessi moduli, penso dunque che sarà una partita fatta di duelli e di agonismo. Quello che non dovrà mai mancare da parte nostra è l’atteggiamento e la voglia di vincere».

“ABBIAMO BISOGNO DI GOAL: CREIAMO TANTO, SERVE CONVERTIRE LE OCCASIONI”

«La partita sarà decisa dagli episodi? Tante partite si sbloccano coi calci piazzati, poi “si aprono” e diventano diverse. Noi cerchiamo di curare il più possibile anche questi aspetti. Sono contento che Curatolo si sia sbloccato, adesso tocca a Toci e Terrani. Abbiamo bisogno di goal, anche dai centrocampisti. Mehic ha degli ottimi inserimenti che vanno sfruttati. Qualche goal di testa mi piacerebbe vederlo anche dai difensori. Di positivo c’è che creiamo 4-5 occasioni a partita: questo è un aspetto molto positivo, che va convertito in goal».

“ORARIO SCOMODO, SERVE UNO STADIO CALDO”

«L’orario, martedì alle 18:30, può essere scomodo. Mi dispiace perché la curva ci sta sempre molto vicina e noi abbiamo bisogno anche di loro per sbloccarci in casa e trovare la prima vittoria. Serve uno stadio caldo e della nostra parte. Spero che i tifosi vengano lo stesso e siano vicini ai ragazzi, perché una parola in più, un tifo in più, fa sempre bene alla squadra».

