La rete “Il domani che vorrei” ringrazia Loschiavo: “Busto Arsizio più sicura per pedoni e ciclisti”

La Rete “Il domani che vorrei” desidera esprimere il proprio ringraziamento a Salvatore Loschiavo, assessore alla Sicurezza e Mobilità sostenibile per la città di Busto Arsizio negli ultimi 3 anni, per quello che definiscono «il suo prezioso contributo alla città».

Secondo i promotori della rete di cittadini «durante il suo incarico, ha dimostrato grande dedizione e impegno nel promuovere politiche per una mobilità sostenibile e per garantire la sicurezza stradale, con un’attenzione particolare agli spazi sicuri davanti alle scuole».

La rete ha avuto l’occasione di collaborare per la realizzazione della prima strada scolastica davanti alla scuola Marco Polo, inaugurata a settembre del 2023: «Dove prima passavano le automobili, adesso c’è un’area pedonale colorata dove i bambini e i genitori possono aspettare in sicurezza l’inizio delle lezioni».

L’auspicio di questo gruppo di cittadini è di proseguire la collaborazione col nuovo assessore Matteo Sabba: «Siamo dispiaciuti per la sua recente esclusione dalla Giunta Comunale, riconoscendo il valore del lavoro svolto e l’importanza delle iniziative avviate sotto la sua guida anche durante le Settimane Europee delle Mobilità. Speriamo vivamente che il suo successore possa proseguire questo percorso, rafforzando le misure per la sicurezza dei più piccoli e per incentivare la mobilità attiva in città. Ringraziamo nuovamente l’Assessore Salvatore Lo Schiavo per il suo servizio, augurandogli il meglio per il futuro».