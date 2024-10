La Sestese cambia: via Gennari, torna Tomasoni

La terza sconfitta difila è stata fatale per Pierluigi Gennari alla Sestese. La società di Sesto Calende, vista la carenza di risultati ottenuti dalla squadra, con un ottobre senza vittorie e solo un punto conquistati in cinque gare – l’ultima vittoria risale al 29 settembre contro il Legnano – ha deciso di provare a cambiare la guida della prima squadra.

Via Gennari quindi, che a febbraio di ques’anno aveva preso il posto di Giuliano Melosi, e prosegue la lista degli ex Varese, dato che la panchina è stata affidata a Paolo Tomasoni. Per il tecnico classe 1962 nato a Gallarate si tratta di un ritorno al “Milano” dopo l’esperienza nell’annata 2019-2020.

Il comunicato del club:

U.S. Sestese Calcio comunica di aver sollevato Pierluigi Gennari dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Al tecnico vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la professionalità, la dedizione e la profonda umanità con cui ha onorato i nostri colori in questo avvio di stagione, unitamente a un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

La Società rende noto di aver affidato la panchina a Paolo Tomasoni. A lui il nostro caloroso benvenuto e i migliori auguri per questa stagione, che speriamo possa riservarci nuove e importanti soddisfazioni.