La Solbiatese prova la fuga, l’Fbc Saronno ritrova la vittoria a Sesto Calende

La Solbiatese è sempre più regina del Girone A di Eccellenza. I nerazzurri, con una doppietta di capitan Scapinello, superano 2-1 l’Ardor Lazzate al “Chinetti” e allungano in testa. Anche perché il Mariano viene fermato sull’1-1 dalla Caronnese (gol di Doumbia per i rossoblù) e tra le inseguitrici l’unica a fare tre punti è il Pavia che supera 4-0 il Robbio.

Incroci di destino per mister Fiorenzo Roncari, che ottiene la sua prima vittoria alla guida dell’Fbc Saronno a Sesto Calende contro la “sua” Sestese. Dopo il vantaggio di Romano per la Sestese ci pensano Locati e Pontiggia a ribaltare il risultato a favore degli amaretti.

Nessuna via di mezzo per la Vergiatese, che non ha ancora pareggiato. A Casteggio però alla squadra di Fabio Rovrena non basta la rete di Colombo con i padroni di casa che vincono 2-1.

Pareggio per l’Ispra 1-1 contro il Meda: vantaggio di Pescara e pareggio di Pozzoli. Un punto amaro per il Legnano, che vinceva 2-0 a Cinisello e si fa riprendere sul 2-2.

Vittoria per la Base 96, 2-1 sul Sedriano, mentre la Rhodense passa 3-1 sul campo della Lentatese.