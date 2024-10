La Varesina in 10 batte la Folgore Caratese: 1-0 di rigore

La Varesina batte di misura la Folgore Caratese grazie ad un rigore di Bertoli. Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondo tempo la Varesina è riuscita a spuntarla grazie alla rete del suo bomber, arrivata quando le Fenici erano rimaste da pochi minuti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Sali, per aver pronunciato qualche parola di troppo nei confronti del guardalinee. Con questi tre punti la squadra di mister Marco Spilli riesce a staccare nuovamente la Pro Sesto sconfitta sul campo del Chievo e ad approfittare del passo falso di almeno una tra Desenzano e Sant’Angelo che alle 17.30 si scontreranno in una sfida d’alta classifica. Rimane invariata la distanza dall’Ospitaletto, il quale ha ottenuto una vittoria sull’ostico campo del Breno e ha mantenuto il comando.

Fischio d’inizio

La Varesina si schiera con il classico 4-2-3-1. Tra i pali c’è come sempre Chironi, protetto dalla difesa a quattro composta da Miconi, Coghetto, Mapelli e Giorgi. A centrocampo riposa Guidetti e al suo posto tocca a Rosa affiancare Gianola. Sulla tre quarti agiscono Sali, Ghioldi e capitan Gasparri che sono a sostegno dell’unica punta Bertoli.

Mister Filippo Carobbio risponde con lo stesso modulo che prevede Salvalaggio a difesa della porta, davanti a lui il quartetto di difesa è composto da Balamotis, capitan Arpino, Bigolin e Codraro. In linea mediana spazio a Varesanovic e Salducco. In avanti bomber Simeri è sostenuto da Lipari, Ferrandino e Cocola.

L’arbitro è il signor Marco Gambirasio dei Bergamo coadiuvato dagli assistenti Francesco Santoro di Taranto e Gabriele Lovecchio di Brindisi.

Primo tempo

Primo quarto d’ora caratterizzato da un gioco molto bloccato, con tanti falli ed errori commessi da entrambe le formazioni in fase di costruzione. Al 22’, la Caratese va vicina a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il capitano Arpino che stacca di testa e colpisce la traversa. Pochi istanti dopo il numero 5 avversario è protagonista nell’altra area di rigore, perché va vicino all’autogol, sporcando un cross di Gasparri che costringe il proprio portiere a compiere una parata difficile per evitare l’autogol. Crescono le Fenici con Gianola che mette in mezzo un passaggio basso e teso che viene intercettato da Salvalaggio che esce ed evita guai peggiori, con il pallone che sarebbe finito nel cuore dell’area con i giocatori rossoblù pronti ad insaccare. Al 32’ palla gol clamorosa per la Folgore Caratese con Lipari che conquista dal limite dell’area un pallone e calcia a botta sicura trovando una deviazione prodigiosa di Rosa che spedisce il pallone sopra alla traversa evitando guai peggiori. Al 36’, Lipari si incunea in area di rigore e anziché calciare preferisce passare in mezzo per l’accorrente Cocola che scivola e per poco non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 45’ doppia grande occasione per la Varesina prima Gasparri che calcia, ma il tiro viene deviato e smanacciato da Salvalaggio, sul corner seguente battuto da Gianola Rosa colpisce indisturbato e colpisce l’incrocio dei pali. Alla fine dei 3 minuti di recupero si chiude la prima frazione con il punteggio di 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Bertoli ci prova con un tiro a giro che esce di poco sopra alla traversa. Al 13’, Sali si ritrova il pallone in area e in girata calcia verso la porta, ma non riesce a dare sufficiente forza. Al 15’, possibile svolta nella partita con Sali che viene espulso per aver detto qualche parola di troppo al guardalinee. Al 18’, Bertoli ruba palla a Salvalaggio che, per cercare di rimediare all’errore, stende il numero 9 in area e l’arbitro indica il dischetto. Il rigore viene trasformato dallo stesso Bertoli che segna il gol dell’1-0. Al 29’, Forchignone riceve palla sulla corsia di destra e mette un cross basso e teso per Simeri che in scivolata anticipa tutti, ma non riesce ad inquadrare la porta. Nonostante l’inferiorità numerica la Varesina riesce a tenere bene il campo evitando di concedere occasioni per il pareggio alla squadra avversaria e quando conquista il pallone prova sempre a giocare in avanti con la speranza di chiudere la partita. Alla fine dei cinque minuti di recupero termina la gara con la Varesina che ottiene tre punti pesantissimi.

Mister Spilli così dopo il successo: ”Oggi mi è piaciuto lo spirito di sacrificio e la voglia di portare a casa un risultato, soprattutto quando siamo rimasti in dieci. Quando mettiamo questo spirito in campo esaltiamo anche le caratteristiche dei nostri ragazzi. Qualche volta siamo un po’ pigri e non mettiamo questa determinazione in partita. Queste vittorie aiutano a far capire ai ragazzi il percorso che devono fare per poi andare a fare qualcosa di straordinario, che per noi significa rimanere attaccati alle più forti”.