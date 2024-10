“L’arte delle macchie”: a Tradate passeggiata e laboratorio gratuiti per famiglie e bambini

Domenica 20 ottobre, alle ore 14:30, presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate, si terrà un evento speciale per famiglie e bambini: una passeggiata naturalistica seguita da un laboratorio creativo dal titolo L’arte delle macchie. L’iniziativa, della durata di due ore, è organizzata da AstroNatura e guidata da Sara Bertoncello, che aiuterà i piccoli partecipanti a creare figure fantastiche utilizzando elementi naturali raccolti durante la passeggiata.

L’escursione offre un’occasione unica per riconnettersi con la natura. Attraversando i boschi, i partecipanti potranno godere del paesaggio, respirare aria fresca e osservare la fauna locale, allontanandosi dal ritmo frenetico della vita quotidiana. Un invito a vivere un tempo lento, a riflettere e a ritrovare equilibrio psicofisico in un contesto naturale.

Al termine della passeggiata, i bambini parteciperanno a un laboratorio artistico dove potranno esprimere la loro creatività con colori e materiali offerti dall’ambiente stesso. L’evento è gratuito, ma la prenotazione obbligatoria.

Per partecipare, si consiglia un abbigliamento adeguato all’uscita nel bosco, con scarpe adatte al terreno. L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati in occasione dell’Olona Bike&Walk, che include quattro appuntamenti per esplorare la natura attraverso brevi escursioni guidate, seguite da laboratori artistici per bambini e adulti. Tra questi, si segnalano i prossimi eventi:

– Sabato 9 novembre: L’Arte delle Foglie (laboratorio per bambini) presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate

– Domenica 10 novembre: L’Acquerello Naturalistico: la pelliccia (laboratorio per adulti) presso il Monastero di Torba

Per l’evento del 20 ottobre, il ritrovo è fissato alle ore 14:30 presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate. Gli adulti dovranno prenotarsi, mentre i bambini potranno partecipare senza necessità di registrazione.