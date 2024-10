L’associazione “In cammino – la Via Francisca del Lucomagno” incontra gli amministratori

Mercoledì 16 ottobre, alla Biblioteca Civica di Castellanza, si è svolto un incontro promosso dalla nuova associazione “In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno”, che ha riunito amministratori e rappresentanti degli enti pubblici situati lungo il percorso dell’antico cammino. L’obiettivo principale dell’incontro era quello di rinnovare l’impegno collettivo nella gestione e valorizzazione della Via Francisca, invitando i comuni a unirsi all’associazione per collaborare attivamente.

La storia della Via Francisca inizia sette anni fa, il 21 settembre 2017, con la firma di un protocollo d’intesa da parte di 49 enti, volto a promuovere questo importante percorso che si estende per 135 km da Lavena Ponte Tresa a Pavia. Durante l’incontro del 16 ottobre, è stato sottolineato il bisogno di rinvigorire questo impegno e coinvolgere ulteriormente i comuni nel progetto, affinché possano contribuire a una gestione condivisa e sostenibile.

Il presidente Ferruccio Maruca e Marco Giovannelli, rispettivamente consigliere dell’associazione e direttore di Varesenews, presenti al tavolo dei relatori, hanno evidenziato che l’associazione si fonda su tre principi chiave: condivisione, conoscenza e azione. Questi valori guideranno le attività future, garantendo un supporto costante alle esigenze dei pellegrini e una valorizzazione continua del cammino.

“La Via si distingue per i suoi sentieri sicuri, i parchi naturali e le aree urbanizzate, e sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà locali”, ha dichiarato Maruca.

L’associazione ha inoltre recentemente vinto un bando della Regione Lombardia, che permetterà di avviare nuove attività. Parte del ricavato sarà utilizzato per migliorare i piani di comunicazione, stampare nuove credenziali, introdurre fascette adesive lungo il percorso e potenziare i servizi di accoglienza.

All’incontro hanno partecipato anche la vice sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, l’assessore del comune di Fagnano Olona, Giuseppe Palomba, la consigliera di Gornate Olona, Silvia Antognazza, l’ex sindaco di Morimondo, Marco Marelli, il sindaco di Gazzada, Stefano Frattini, e il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino. Ognuno di loro ha messo in evidenza l’impatto positivo delle attività svolte lungo la Via Francisca dal 2015 a oggi.

Ferruccio Maruca ha concluso l’incontro parlando del prossimo Giubileo del 2025, che avrà anche una dimensione locale. “Il Giubileo non sarà solo a Roma, ma potrà passare anche sulla Via Francisca, e sono previsti alcuni luoghi di culto giubilari lungo il percorso” ha concluso.

L’attività è stata realizzata nell’ambito del progetto Move On, iniziativa che implementa e sperimenta una serie di azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, all’interno della strategia bike&walk per la mobilità leggera in Provincia di Varese.