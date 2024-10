Lavori sulla tangenziale A60 e sulla A8 Milano – Varese per lavori: ecco dove e quando

Sulla A60 Tangenziale di Varese e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 10:00 ALLE 16:00 DI LUNEDI’ 21 OTTOBRE

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di immettersi dal Ramo di Buguggiate in direzione di Varese; in ulteriore alternativa, uscire sulla SP57 e percorrere la viabilità ordinaria verso Varese città.

DALLE 10:00 ALLE 16:00 DI MARTEDI’ 22 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese,

In alternativa si consiglia di uscire a Buguggiate e rientrare dallo stesso svincolo in direzione A60 Tangenziale di Varese.