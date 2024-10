Le classi delle scuole superiori della provincia di Varese sono le più affollate della Lombardia

Taglio dei docenti a partire dal 2025. Nella Finanziaria presentata dal Governo viene indicata una sforbiciata del corpo insegnante italiano di 5660 posti dell’organico dell’autonomia e di 2.174 unità del personale ausiliario.

Il taglio è conseguenza del calo demografico: a fronte del crollo del numero di alunni negli ultimi 6 anni, e della diminuzione, lieve, del numero di classi, il numero di posti comuni dei docenti è rimasto stabile.

In attesa di conoscere il testo definitivo, dopo il passaggio alle Camere, vediamo qual è la situazione nelle scuole del Varesotto. Nelle scuole statali varesine ci sono 101.041 studenti di cui 5181 con disabilità. Le classi sono 4739 con una media di 21 studenti per classe.

Mă i rapporti variano a seconda del ciclo: alla primaria i 32.562 alunni ( di cui 2106 con disabilità) sono in 1690 classi con una media di 19 bambini in aula, una situazione analoga a quella delle province lombarde.

Va un po’ peggio nelle scuole medie dove la media di affollamento è di 21 studenti per classe: in provincia si citano 22.235 studi di cui 1.633 con disabilità suddivisi in 1070 classi. La media è tra le più alte della Lombardia ma Varese è insieme ad altre 8 province ( fa peggio solo Pavia con 22).

Le condizioni di affollamento, però, peggiorano al ciclo superiore: negli istituti secondari di secondo livello la media di studenti per classe si conferma come lo scorso anno ( e anche due anni fa) a 24 il più alto della Lombardia. In tutto gli studenti sono 40.089 di cui 1191 con disabilità e le classi sono 1701. Bergamo, Como e Monza Brianza ne hanno 23 e e altre tra i 22 e i 21.

Sono in tutto 11.004 gli insegnanti impegnati dall’infanzia alle superiori nel Varesotto, di cui 2674 di sostegno. Alle superiori ci sono 3.122 professori , alle medi 1.747, alla primaria 2.658 maestre e alla materna 588. A questi vanno aggiunti altri 632 insegnanti sui posti di potenziamento, quelli individuati per i tagli dalla Finanziaria, di cui 20 all’infanzia, 255 alla primaria, 70 mamme medie e 287 per le superiori. Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico in corso sono state 156.