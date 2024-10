Le ragazze del basket andranno a canestro a Orino per una giornata intensa dedicata allo sport

Domenica 6 ottobre, presso TopoSport a Orino si terrà il torneo di basket femminile “Basket in Valle” per le categorie U14 e U17. L’evento, patrocinato dal Comune di Orino, inizierà alle ore 10:00 e promette una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia.

Le squadre partecipanti rappresentano una varietà di club, offrendo uno spettacolo avvincente e competitivo per gli appassionati di pallacanestro. Oltre alle partite, sarà presente uno stand gastronomico, che permetterà di godere di un momento di convivialità durante le pause.

Un’occasione perfetta per sostenere lo sport giovanile e passare una giornata immersi nel divertimento e nella passione per il basket in un contesto sano dal momento che la location si trova immersa nella natura del piccolo borgo della Valcuvia.

Le atlete che si sfideranno giocano in diverse squadre non solo della valle, ma provengono da numerose realtà del Comasco e di altre province lombarde.