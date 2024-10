Le vecchie cabine telefoniche di Cassano Magnago riprendono vita e diventano “Bibliocabine”

L’amministrazione comunale di Cassano Magnago vuole offrire un nuovo e singolare servizio ai cittadini con l’obiettivo di stimolare l’abitudine alla lettura, mettendo il libro a contatto con la gente, al fine di farlo percepire come un autentico compagno di vita e renderlo motivo di aggregazione e di scambio. Da questa idea prendono vita le cosiddette “Bibliocabine”. (immagine realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale)

I due principali interessi del consigliere comunale Nicoletta Stagni, ossia creatività e lettura, l’hanno portata a combinare le due cose e a fonderle in questo semplice ma importante progetto che la stessa ha desiderato proporre alla comunità cassanese come il progetto “La Casetta di Nicky”.

In questa “biblioteca”, libera e gratuita, che rappresenta una forma di empatia oltre che uno stimolo soprattutto per i più piccini, chiunque può prendere libri e depositarne. Non solo cultura, dunque, ma forma di riciclo intelligente.

«Ci auguriamo che i nostri cittadini ne facciano buon uso ma, soprattutto, che abbiano cura di questi piccoli gioielli letterari che per noi diventano anche un esempio di recupero. Quelle cabine che, un tempo, ci consentivano di comunicare telefonicamente, oggi potranno permetterci di comunicare culturalmente», spiegano gli organizzatori.

Come funziona il progetto

Chiunque può entrare e prendere un libro, leggerlo con calma e poi riconsegnarlo ma può anche portare dei nuovi volumi da mettere a disposizione di tutti. Scegliere un libro in una cabina telefonica è un po’ come prendere due piccioni con una fava: da un lato, infatti, si avvicina la gente alla lettura, dall’altro si restituisce nuova vita alle care vecchie cabine telefoniche in disuso.

Le cabine recuperate si trovano in via A. Moro 14, via del Lavoro 2 e Piazza XXV Aprile 7. L’inaugurazione è prevista per il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 11,30 in via A. Moro 14.