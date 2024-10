Leadership femminile oltre i confini: una delegazione greca arriva a Bodio Lomnago

La lotta per l’uguaglianza di genere e la promozione della leadership femminile non conosce confini.

Ne è una prova il progetto TACIS, Together for Active, Cultural, and Inclusive Societies, finanziato dall’Unione Europea, che unisce realtà istituzionali e associazioni di diversi Paesi per promuovere il ruolo attivo delle donne nella società.

Martedì 15 ottobre, presso l’Azienda Acquatech Srl di Bodio Lomnago, si terrà l’apertura ufficiale dei lavori di questa iniziativa europea, con la partecipazione di rappresentanti italiani e greci, a testimonianza di come l’impegno per l’inclusione e la parità non sia limitato da barriere geografiche, ma coinvolga comunità internazionali accomunate dagli stessi valori.

Questo appuntamento segna una tappa importante per il Comune di Bodio Lomnago, da sempre impegnato nella promozione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Istituto Ellenico di Cultura, il Comune di Oraiokastro e l’Associazione ARISTI Donne di Oraiokastro, conferma il ruolo centrale del Comune lombardo nella valorizzazione della leadership femminile e delle politiche di inclusione sociale.

Durante l’evento, che proseguirà il 16 ottobre dalle ore 10:00, sarà presente una delegazione greca, guidata dalla Vicesindaco di Oraiokastro, Lia Drossou, e dalle rappresentanti dell’organizzazione femminile ARISTI Donne di Oraiokastro. Questa collaborazione sottolinea l’importanza del dialogo tra istituzioni internazionali per promuovere valori condivisi come l’uguaglianza, la coesione sociale e il rispetto reciproco.

“Il progetto TACIS è un esempio concreto di come le istituzioni possano unire le forze per rafforzare la partecipazione femminile nella società”, ha dichiarato Eleonora Paolelli, sindaco di Bodio Lomnago, che da oltre 10 anni guida il Comune. “Siamo orgogliosi di accogliere i nostri partner greci e di lavorare insieme per promuovere una società più inclusiva e attenta ai diritti delle donne”.

“L’incontro rappresenta anche un’opportunità per il Comune di Bodio Lomnago di mostrare il proprio impegno nel sostenere l’imprenditoria femminile. La collaborazione con Confesercenti – sede territoriale di Varese e il gruppo Impresa Donna è un ulteriore esempio di come il Comune si impegni concretamente per offrire opportunità di crescita e sviluppo alle donne nel mondo del lavoro”, ha concluso il sindaco Paolelli.