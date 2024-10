Legnano calcio: occasione sprecata a Cinisello, da 2-0 a 2-2

Vincere era l’unica cosa che contava come diceva un certo Boniperti…e il Legnano a Cinisello non è riuscito a farlo (2-2).

Su un campo che non ha certo favorito il bel gioco, ma poco importa, ha segnato per primo Caluschi, che di mestiere farebbe il difensore, ma che già per la seconda volta toglie le castagne dal fuoco a Cataldo, anche perchè l’attaccante Atsina intanto non è più in rosa e la coperta in attacco è tornata corta.

L’azione del gol: traversone e Caluschi si fa trovare sul secondo palo per calciare bene in rete quando è il 19′. Nel secondo tempo Veroni rileva Pagani, che era al rientro. Poco dopo all’11’ arriva il raddoppio di La Torre su rigore.

Ci pensa però 3′ dopo Osnato a riaprirla per i padroni di casa. Cataldo butta nella mischia anche il ‘gioiellino’ Mezzanzanica per Marulli ed è costretto a cambiare poi anche il portiere Chiodi con Cirenei.

Al 34′ il pari di Stefanoni che avevamo segnalato pericolo numero uno…Rimaniamo anche in 10 per il rosso a La Torre e viene annullato anche un gol per fuorigioco al Cinisello.Domenica 3 novembre è in calendario Legnano-Meda, si tornerà al Mari?