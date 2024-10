Leonardo da Vinci protagonista alla scuola dell’infanzia di Cadrezzate con Osmate

La scuola dell’infanzia Santa Margherita di Cadrezzate con Osmate comincia un nuovo anno e questa volta è dedicato a Leonardo da Vinci. Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre, le insegnanti hanno incontrato i genitori per presentare le attività in programma (molte ispirate al famoso artista e inventore rinascimentale), ma anche per mostrare le aule rinnovate e i nuovi spazi all’aperto a disposizione dei bambini.

La scuola dell’infanzia Santa Margherita ha attraversato di recente un percorso di rinnovamento, a partire dalle aule e dai servizi igienici, che sono stati da poco ristrutturati. La scuola ha inoltre avviato la sezione primavera: un servizio nuovo a Cadrezzate con Osmate rivolto ai bambini dai 2 ai 3 anni. La struttura ha poi allargato anche il giardino, che nei nuovi spazi ospiterà un percorso sensoriale e il nuovo orto didattico.

L’aula della sezione primavera

Accanto alle attività ideate e condotte dalle insegnanti, nel corso dell’anno la scuola ospiterà anche iniziative realizzate in collaborazione con professionisti esterni, tra le quali i laboratori di psicomotricità, lingua Inglese, yoga, pet therapy e pet didattica.

«L’obiettivo – commentano Simone Butera e Lorella Piscia della scuola Santa Margherita – è rispondere alle necessità dei bambini sotto tutti i punti di vista. Possiamo contare su una squadra di insegnanti bravissime, ma i progetti che abbiamo realizzato sono stati possibili anche grazie al contributo dell’amministrazione comunale e delle Pro Loco di Cadrezzate e di Osmate. È bello vedere una risposta così positiva dalla nostra comunità».