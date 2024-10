Lite nella notte finisce a coltellate a Busto Arsizio

Notte di paura in via Treviglio a Busto Arsizio, nella notte tra sabato e domenica, per un’aggressione all’arma bianca che ha coinvolto tre persone. L’accoltellamento si è verificato poco dopo le due di domenica e ha coinvolto tre uomini di 37,42 e 43 anni.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e una pattuglia dei Carabinieri di Busto Arsizio per ricostruire l’accaduto. Fortunatamente nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite tali da dover ricorrere alle cure dei sanitari.

Durante le ore notturne si segnalano altre due aggressioni nei pressi di discoteche. Una si è verificata attorno alle 2 sul Sempione a San Vittore Olona, coinvolto un uomo, e l’altra alle 3 a Cassano Magnago ai danni di una ragazza di 20 anni.