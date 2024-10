L’Università Cattolica di Milano celebra i cento anni di giurisprudenza

Era il 2 ottobre 1924 quando fu istituita la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. In occasione dell’importante ricorrenza, l’ateneo promuove giovedì 24 ottobre a Milano una giornata dedicata a celebrare il centenario dalla sua nascita.

Le celebrazioni si terranno dalle ore 10.00 nell’Aula Magna (largo Gemelli 1) con la presentazione del volume della casa editrice Vita e Pensiero dal titolo “Cent’anni di dialogo”, una miscellanea che raccoglie i contributi di docenti ordinari ed emeriti che hanno aderito alla proposta di ripercorrere alcuni momenti salienti della storia della facoltà. Un’eccellenza, quest’ultima, che si è costruita in questo suo secolo di vita grazie alla presenza di Maestri che hanno sempre considerato il diritto «certamente tecnica raffinatissima, ma tecnica a ser­vizio della persona e della società».

L’evento sarà aperto da Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e da Stefano Solimano, Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Si alterneranno, poi, gli interventi di Giuseppe Comotti, docente all’Università degli Studi di Verona, Patrizia Giunti, docente all’Università degli Studi di Firenze, Attilio Gorassini, docente all’Università degli Studi Mediterranea Reggio Calabria, Mariella Magnani, docente all’Università degli Studi di Pavia, Piergaetano Marchetti, emerito all’Università L. Bocconi Milano, Antonio Padoa Schioppa, emerito all’Università degli Studi di Milano, Carlo Enrico Paliero, emerito all’Università degli Studi di Milano, Lorenzo Sacconi, docente all’Università degli Studi di Milano, Giorgio Sacerdoti, emerito all’Università L. Bocconi Milano, Aldo Sandulli, docente alla LUISS Roma, Alberto Scerbo, docente all’Università Magna Graecia – Catanzaro, Valerio Tavormina, già docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Lorenza Violini, docente all’Università degli Studi di Milano.

«Il centenario costituisce senza dubbio l’occasione per riflettere sulla nostra identità, sui risultati ma anche sui fini da perseguire – spiega il Preside Stefano Solimano -. La missione di una facoltà di Giurisprudenza oggi è aiutare gli studenti a sviluppare una sana forma mentis giuridica che non è affatto quella di chi sfoggia un elenco mnemonico di norme, ma è orientata invece a un sapere argomentativo che avverte l’esigenza di dare fondamento alle proprie tesi ed è sempre aperto a nuove domande».

La giornata di celebrazioni proseguirà nel pomeriggio, alle ore 17.30 sempre nell’Aula Magna dell’Ateneo, con l’evento intitolato “Cento anni di Iuris Prudentia. Per il compleanno della Facoltà”, promosso in collaborazione con la community Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un’occasione di confronto tra generazioni nel corso della quale al termine della testimonianza di quattro professori emeriti ex studenti della Facoltà Carlo Castronovo, Gabrio Forti, Mario Romano, Tiziano Treu prenderanno la parola alcuni laureati di Giurisprudenza che hanno vinto il Premio Gemelli nelle tre ultime edizioni: Federica Tagliabue, 61° Premio Agostino Gemelli – laureati del 2020, Carlo Scotto Di Clemente, 62° Premio Agostino Gemelli – laureati del 2021, Paola Dassisti, 63° Premio Agostino Gemelli – laureati del 2022.