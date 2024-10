Malnate in lutto: è morto l’avvocato Martino Marasciulo

L’avvocato Martino Marasciulo ci ha lasciati all’età di 83 anni, dopo oltre mezzo secolo di avvocatura. Quando scompare una persona perbene, che è stata anche un amico e un ottimo professionista, è sempre difficile trovare le parole giuste.

Di Martino Marasciulo era la cifra umana che colpiva chiunque lo avvicinasse. L’umiltà che traspariva da ogni suo gesto e parola era la sua peculiarità. Era una persona veramente colta che aveva sperimentato sulla propria pelle la durezza della vita. Sempre pronta dunque ad ascoltare l’altro, senza perdersi in esercizi di stile.

Il suo sorriso disarmante e il suo sguardo sincero, uniti a una disponibilità figlia di altri tempi, rendevano bella e interessante ogni conversazione. Amava profondamente il diritto e la sua professione, una passione evidente. Chiunque abbia avuto la fortuna di confrontarsi con lui, può testimoniarlo.

Barese di nascita, Martino Marasciulo era iscritto all’albo degli avvocati dal 1972 ed era un civilista “convinto”. Subito dopo la laurea, trasferitosi a Varese, aveva fondato, insieme a Francesco Vincenzi, il primo studio associato a Varese “Vincenzi & Marasciulo”.

Sapeva condividere le passioni della vita e amava giocare a tennis, come si evince dalla foto. Meglio nel doppio, che nel singolo. Negli ultimi anni di professione aveva condiviso lo studio legale con il figlio Domenico Marasciulo, anch’egli avvocato civilista, consigliere comunale e presidente della Commissione urbanistica del Comune di Varese.

Nel 2021 aveva ricevuto dall’Ordine degli avvocati di Varese la targa d’oro per i cinquant’anni di attività. I funerali si terranno martedì 15 ottobre alla Basilica di San Vittore a Varese. A Franca, Domenico, Raffaella e agli amati nipoti, Giacomo, Riccardo, Alessandro e Simone, la redazione di Varesenews porge le più sentite condoglianze.

Che la terra ti sia lieve caro Martino.

NECROLOGIE