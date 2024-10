Marina Marzoli nuova segretaria della Lega SPI CGIL di Azzate

Venerdì 18 ottobre, nella sede SPI di Caronno Varesino, il comitato direttivo della Lega SPI ha eletto Marina Marzoli nuova segretaria di Lega (a sinistra nella foto). Marina sostituisce Loretta Bressan, giunta a scadenza di mandato.

Marina Marzoli è stata una dipendente dell’amministrazione comunale di Arcisate. Iscritta alla CGIL FP dal 1975, in pensione dal 1993. A partire dal 1999 ha iniziato una lunga collaborazione con il CAAF.

Dal 2009 al 2017 è stata nella segreteria territoriale dello SPI di Varese e dal 2018 ha ricoperto l’incarico di segretaria di Lega di Olgiate Comasco.

“Lo SPI di Varese ringrazia Loretta per l’ottimo lavoro svolto, per aver consolidato la presenza dello SPI e aver contribuito a rilanciare la sede di Caronno Varesino favorendo la ristrutturazione dei locali”, si legge in un comunicato.