Mastini, cerotti e fame di punti: il Pergine fa visita al PalAlbani

Quello attraversato nelle ultime settimane dai Mastini è quasi certamente il periodo più difficile dell’ultimo triennio, quello della gestione Bino-Malfatti. Settimi in classifica, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, incerottati a causa di diversi infortuni, i gialloneri di Glavic devono provare a risollevarsi nel turno interno contro il Pergine campione in carica.

Le “Linci” trentine sbarcheranno all’Acinque Ice Arena nel tardo pomeriggio di venerdì 1° novembre per il turno “festivo” del campionato (primo ingaggio alle 18,45) che propone un incrocio affascinante. Di fronte le due squadre che hanno disputato l’ultima finale e completato la doppietta coppa-campionato nelle ultime due stagioni anche se in questo momento sono “di rincorsa” in classifica.

Il Pergine, sulla carta, sta meglio del Varese: ha 17 punti ed è in striscia positiva da tre incontri, l’ultimo dei quali è stato una convincente vittoria per 1-4 sulla pista del Fiemme caratterizzata da una doppietta dell’ex giallonero Michele Vignoli. Uno da tenere d’occhio perché potrebbe avere voglia di rivalsa dopo lo scarso impiego nei playoff dello scorso anno.

Il difensore ha già segnato quattro reti (12 punti totali) e sta affiancando il tris di scorer tutto italiano formata da Enrico Bitetto, Andrea Meneghini e Dino Andreotti che insieme hanno siglato 20 gol con 41 punti. I due stranieri, il canadese Monteleone e l’americano Cmunt sono invece ottimi rifinitori ed entrano spesso nell’elenco dei migliori assistmen.

Sul fronte giallonero non è stato facile per coach Glavic mettere a punto la “Squadra anti Linci”. L’unico assente a referto sarà Michael Mazzacane mentre gli altri effettivi saranno a disposizione, ma è chiaro che i vari Franchini, Vanetti e Kuronen non saranno al top. Linee comunque complete e spalti che proveranno come sempre a dare il proprio apporto: tre punti contro una squadra del calibro del Pergine può essere la medicina giusta per reagire.