Migliore Chef Italia: tra i partecipanti il sous chef Giovanni Fiorenzano di Solbiate Olona

Per la quarta stagione del noto programma televisivo Migliore Chef Italia, condotto da Simone Falcini, non può mancare la presenza di un varesotto, che dopo aver superato a Firenze la prima fase di selezione si prepara per la prossima sfida, in programma per mercoledì 30 ottobre.

Già membro dell’Associazione Italiana Cuochi e Sous Chef, Giovanni Fiorenzano prova a ottenere il titolo di migliore chef d’Italia aggiudicandosi un posto tra i 30 partecipanti scelti dalla giuria. Ad affiancare infatti nelle votazioni Falcini, ci saranno anche Maria Grazia Celella, food blogger, e Daniele Gorini, docente e pizzaiolo.

Tutto è iniziato a Firenze, sede della trasmissione, dove i 150 chef hanno presentato il proprio piatto. Tra questi solo 30 hanno superato il test, e potranno quindi accedere alla prossima fase. Alla fine rimarranno solo in tre, che si sfideranno tra pentole e fornelli per aggiudicarsi il titolo, vinto la scorsa edizione da Sandro Bellucci.

Giovanni Fiorenzano lavora al ristorante del DoubleTree by Hilton Milan Malpensa a Solbiate Olona, ricoprendo il ruolo di Sous Chef. Per mostrare una parte della vita quotidiana dei partecipanti la troupe di Migliore Chef d’Italia è andata a trovarli sul posto di lavoro. Questa parte non prevede alcuna votazione, ma rappresenta una possibilità in più per il pubblico per conoscere meglio i vari concorrenti.

La prossima sfida che Fiorenzano dovrà affrontare è in programma per mercoledì 30 ottobre, sempre a Firenze. Un ulteriore passo che porterà alla proclamazione del migliore chef di tutto il paese.