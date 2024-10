Morazzone, passa all’unanimità in consiglio comunale l’affidamento in house a Coinger dei servizi di igiene urbana ed ambientale

Il Consiglio Comunale di Morazzone ha approvato all’unanimità, con il significativo sostegno di tutti i gruppi consiliari, l’affidamento in house dei servizi di igiene urbana ed ambientale alla società COINGER S.r.l., già attiva sul territorio comunale.

Il nuovo affidamento comprende la gestione integrata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade e pulizia dei cestini pubblici.

«Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i gruppi consiliari per il loro voto favorevole e il prezioso sostegno a questo importante progetto. Questo voto dimostra come la tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile dei rifiuti siano obiettivi che uniscono al di là delle appartenenze politiche: l’intera comunità morazzonese aderisce a questo progetto, che rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile per la nostra comunità. Investito da questo unanime sostegno, porterò nell’assemblea dei Sindaci di Coinger la voce e le istanze dell’intera comunità morazzonese», dichiara il sindaco, Maurizio Mazzucchelli.

Una delle novità più rilevanti del nuovo servizio è l’introduzione del sistema di pesatura per tre frazioni di rifiuti, che concretizza il principio “chi meno inquina meno paga”. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di miglioramento continuo della gestione ambientale del territorio.

«La votazione unanime espressa dal Consiglio Comunale, testimonia la solidità del progetto e la condivisione degli obiettivi di sostenibilità ambientale tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio», fa eco il consigliere delegato capogruppo Aurora Preleci che ha esposto al consesso il progetto.