Muore dopo il malore in bici a Luino, il ringraziamento della famiglia per chi ha provato a salvarlo

Lo scorso 4 ottobre un ragazzo di 34 anni ha accusato un malore mentre stava percorrendo il centro storico di Luino in bicicletta. I primi soccorsi, il volo dell’elisoccorso e poi i tentativi in ospedale a Varese, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. Dopo qualche giorno la famiglia ha deciso di scrivere delle parole di ringraziamento per chi quella sera ha provato a salvare la vita.

Vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario che lo ha soccorso a Luino, ringraziamo l’Angelo che ha praticato il massaggio cardiaco a Federico, grazie all’eliambulanza, un grazie immenso a tutto il personale che era di turno presso il pronto soccorso di Varese per aver tentato di tutto, grazie alla Dottoressa Vella (è l unico cognome che ricordo) per la Sua empatia e per il coordinamento.

Grazie e poi ancora grazie per aver costruito una catena sanitaria per supportarci ed aiutarci a controllare la nostra disperazione e ad elaborare il lutto improvviso che ci ha colpito.

Grazie per aver permesso ad altre persone di “migliorare” la propria vita grazie al dono fatto da Federico.

Chiediamo rispetto verso la nostra grande e grave perdita.

Non parlare di vaccini o cose varie per favore e, soprattutto, non scrivete cattiverie.

Grazie a tutti per aver letto.

I genitori Loredana e Pino

Il fratello Giovanni

La sorella Moira

Lara ed i piccoli Andrea ed Alessandro.