Nessuna aggressione, “l’accoltellamento” di un uomo a Varese è stato autolesionismo

Dopo il soccorso ospedaliero e i rilievi d’indagine il quadro delle ricostruzioni di quanto avvenuto nella serata di martedì 8 ottobre a Varese appare diverso da come potesse inizialmente sembrare (Nella foto il momento dei soccorsi).

Alle ore 20 circa di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Varese erano intervenuti in via Carcano a Biumo Inferiore, nei pressi del parco Perelli poiché era stata segnalata la presenza di un uomo, di origini straniere, che giaceva a terra con numerose ferite all’addome ed al collo, provocate verosimilmente mediante l’utilizzo di un oggetto appuntito e tagliente.

Gli immediati accertamenti, eseguiti prioritariamente tramite l’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del Comune di Varese, con la collaborazione del personale della Polizia Locale, consentivano di accertare che l’uomo si era auto-inferto i colpi, utilizzando una bottiglia in vetro spezzata, escludendo, pertanto, la responsabilità di terzi.

Il 56enne, soccorso e trasportato presso l’Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, sebbene in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita.