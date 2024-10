Un uomo con ferite da taglio si accascia in mezzo alla strada a Varese, sul posto carabinieri e soccorritori

Sono accorsi sul posto il personale sanitario della croce rossa di Varese e il personale medico insieme ai carabinieri per prestare soccorso ad un uomo con ferite gravi steso in mezzo alla strada in via Carcano a Varese nel quartiere di Biumo Inferiore.

È accaduto prima delle 20 di martedì 8 ottobre e non sono ancora chiari i contorni della vicenda. L’uomo, sulla cinquantina e di origine straniera, presentava ferite che hanno richiesto l’intervento d’urgenza dei sanitari e il trasporto in pronto soccorso.

Le operazioni di soccorso (nella foto gli operatori al lavoro) si sono svolte in mezzo alla strada che in quel punto si divide in due corsie nello stesso senso di marcia. Ci sono state diverse ripercussioni sul traffico.

Indagano i carabinieri.