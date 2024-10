Niente vigili per “scortare” la Madonna, a Castronno salta la processione

Non succede spesso di vedere una statua della Madonna “ferma al palo”, eppure a Castronno è andata così. I fedeli, pronti a seguire la loro processione mariana, hanno dovuto fare i conti con la mancanza di vigili urbani. E così la tanto attesa sfilata è saltata. I tempi cambiano, anche per i cortei celesti che devono vedersela con affari molto terreni.

Ecco di seguito la lettera inviata da una cittadina di Castronno

Sabato sera, la comunità cristiana di Castronno ha vissuto un momento di grande delusione e amarezza. La tradizionale processione mariana, che avrebbe dovuto attraversare le vie del paese portando la statua della Madonna, non si è svolta a causa della mancanza di vigili urbani per garantire la sicurezza del corteo.

È un titolo da far sorridere, ma la situazione è triste. E in effetti, per molti fedeli la mancata processione ha rappresentato un segno dei tempi che cambiano, in cui le antiche tradizioni religiose vengono messe in secondo piano.

La celebrazione, programmata dopo la messa delle 17:30 , doveva rappresentare uno dei momenti più sentiti del mese di ottobre, dedicato alla Madonna del Rosario, una figura particolarmente venerata nella tradizione cattolica. Tuttavia, nonostante le richieste di permesso fossero state inoltrate con anticipo, come sottolineato da don Franco durante l’omelia, i vigili non erano disponibili per scortare i fedeli, costringendo la parrocchia ad annullare la processione.

Purtroppo, l’accaduto ha lasciato molti fedeli con un senso di abbandono, pur capendo le difficoltà logistiche, si sarebbero aspettati un minimo di considerazione per una tradizione così importante per loro.