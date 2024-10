Nuovo Pgt di Busto Arsizio. Inizia la fase di ascolto dei cittadini tra incontri pubblici e case del piano

L’Amministrazione Comunale ha deciso di innovare e migliorare, attraverso il nuovo Piano di Governo del territorio, la qualità della vita e l’assetto del territorio comunale. In questo contesto, a seguito dell’approvazione del Documento di Indirizzo alla revisione e adeguamento del documento che pianifica la trasformazione urbanistica, il Comune ha dato avvio ad un percorso di ascolto dei cittadini, delle associazioni, del mondo del lavoro e dei settori economici.

L’approccio proposto rappresenta una particolare esperienza di condivisione applicata alla formazione del nuovo piano urbanistico, che va oltre la stesura del PGT, volendo leggere, interpretare e rappresentare il più possibile la domanda che viene rivolta agli amministratori.

Singoli cittadini e gruppi di rappresentanza dei vari settori della società civile saranno, infatti, chiamati a segnalare le tematiche ed i luoghi più rilevanti del nostro territorio e ad avanzare proposte per il suo assetto futuro.

Nel periodo di redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio verrà allestita una “Casa del Piano”, un luogo di riferimento per conoscere il nuovo Piano e poter dare il proprio contributo alla sua costruzione.

La “Casa del Piano” sarà predisposta in due luoghi distinti: il primo (sede principale) sarà all’ingresso degli uffici del Settore Urbanistica presso la sede del palazzo municipale e il secondo presso la Biblioteca comunale. In entrambi i luoghi verrà predisposta una postazione nella quale consultare i materiali che verranno prodotti e presso la quale sarà possibile lasciare segnalazioni o contributi in merito.

Sarà previsto, infine, un luogo privilegiato per ospitare gli incontri pubblici del percorso partecipativo, che si terranno tutti presso la Sala Tramogge , Molini Marzoli Massari – in via Molino 2 a Busto Arsizio.

L’apertura del Percorso partecipativo avverrà il giorno 26 ottobre alle ore 10.00 con un’Assemblea Pubblica di presentazione e l’inizio del confronto con tutti i cittadini.

Il calendario previsto per gli incontri pubblici sarà così strutturato:

Sabato 26 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.30: OST – Open Space Technology

Martedì 5 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30: Laboratorio di Progettazione Partecipata I

Martedì 12 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Camminata esplorativa

Martedì 19 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30: Laboratorio di Progettazione Partecipata II

Giovedì 28 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30: Incontro Pubblico.