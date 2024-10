Open day sold out all’impianto di teleriscaldamento di Acinque

Giornata da sold out all’impianto di teleriscaldamento di Varese in via Ottorino Rossi. I posti a disposizione per visitare la centrale sono esauriti e nell’arco della giornata sono attese oltre 100 persone. L’iniziativa organizzata da Acinque offre ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino come il calore arriva nelle nostre case direttamente dalle parole dei tecnici esperti. Ad accompagnare il pubblico anche Fabio Fidanza direttore di Acinque e Giovanni Chighine BU Reti e Infrastrutture di Acinque.

Dopo una breve introduzione, la visita prosegue alla centrale operativa dove è possibile vedere i monitor dei computer e i macchinari che controllano il funzionamento della centrale. Si passa poi alle conoscenza delle pompe e all’impianto dei pannelli solari, oltre 70 che sono installati nell’area esterna.

LA CENTRALE

La centrale di Varese, gestita da Acinque tecnologie, è in funzione dal 1992 e rappresenta la principale fonte di energia termica della città e si estende per 16 km. L’impianto funziona in assetto cogenerativo e produce calore anche grazie a un impianto solare termico entrato in finzione nel 2015.

Il primato della centrale di Varese è il fatto che è stata la prima a sfruttare la tecnologia fotovoltaica per produrre calore da fonte solare e quindi caratterizzarsi come completamente rinnovabile. l’impianto produce ogni anno 450MWh di energia termica pari al fabbisogno di acqua calda di 150 appartamenti. Dal 2012 il progetto si è ampliato ed è operativa anche una centrale termo-frigorifera integrata con il teleriscaldamento dedicato al fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera di Varese.

COSA E’ IL TELERISCALDAMENTO

Il teleriscaldamento è un esempio di energia pulita a km zero prodotta in loco e distribuita in sicurezza e senza necessità di manutenzione. gli impianti di teleriscaldamento domestici sono infatti serviti non da una caldaia bensì da un apparecchio scambiatore.