Primo passo verso l’ospedale unico di Busto e Gallarate: entro il 2026 atteso il progetto di fattibilità

Dopo l’annuncio nel 2015 e la delibera regionale del 2019, ora il nuovo ospedale unico di Busto e Gallarate entra nella vera e propria fase progettuale.

La direttrice dell’Asst Sette Laghi Daniela Bianchi ha firmato l’atto con cui affida ad Aria spa la gestione del bando per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. È il primo passo verso l’apertura del cantiere che, si annuncia, dovrebbe chiudersi entro il 2030.

Nonostante le polemiche e le contestazioni non siano ancora sopite, l’iter per realizzare il nuovo presidio in zona Beata Giuliana a Busto Arsizio fa un passo avanti. Aria spa diventa la stazione appaltante con il compito di indire il concorso di progettazione. Si tratterà di un bando internazionale che verrà avviato entro il prossimo dicembre. Si parte con un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. Tra le proposte arrivate saranno selezionati 5 studi che dovranno presentare il progetto.

Il vincitore del concorso procederà alla realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera. Questo progetto dovrà pervenire entro febbraio 2026 e la restituzione alla conferenza dei servizi avverrà entro il giugno successivo.

Per svolgere questo primo passo tecnico, Regione ha disposto il pagamento di oltre 16,8 milioni di euro, parte del più ampio finanziamento di 440 milioni destinati alla realizzazione dell’ospedale, di cui quasi 300 milioni previsti solo per le opere edilizie, impiantistiche e collaterali.

Il contratto stipulato dall’asst Valle Olona con la stazione appaltante Aria spa durerà fino al 31 dicembre 2026 ma si prevede la possibilità di un eventuale prolungamento.