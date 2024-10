Palazzo Cicogna aperto il 1 novembre con una speciale guida tematica

Venerdì 1 novembre le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II) saranno aperte al pubblico con il consueto orario di apertura del venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle ore 18.00.

“Un’occasione speciale per connotare un giorno di Festa con un’immersione nella bellezza custodita a Palazzo Marliani Cicogna, per conoscere le opere della nostra Collezione civica o per rivederle: invitiamo i cittadini ad approfittarne” commenta l’Assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli.

Nelle sale a piano terra sarà anche possibile visitare la mostra Fashion B. E.S.T. in Segno Arte, a cura di Fondazione Pistoletto Cittadellarte, che propone abiti e oggetti di moda come opere d’arte che hanno lo scopo di sensibilizzare sulla necessità della sostenibilità ambientale.

Alle ore 10.30 il Servizio di Didattica Museale proporrà, inoltre, una speciale visita guidata tematica, dal titolo “Scorci di Città”, durante la quale saranno approfondite le opere della collezione che rappresentano suggestive vedute di Busto Arsizio, e non solo. La guida accompagnerà così i visitatori in un viaggio nello spazio e nel tempo, partendo dalla rappresentazione artistica che i pittori locali hanno dato della loro città, un’occasione per scoprire come i luoghi rappresentati siano (o meno) cambiati nei secoli.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il ritrovo con la guida è presso la reception al primo piano del Museo.