Punto utente evoluto a Fagnano Olona: un punto di riferimento per i cittadini

Nella sede comunale di Piazza Cavour 9 uno sportello telematico dove l’utenza entra in contatto con un funzionario dell’INPS in modalità “videochiamata” (web meeting) per usufruire dei servizi erogati dall’Istituto.

Un nuovo punto di riferimento per assicurare ai cittadini la più ampia accessibilità ai servizi forniti da INPS valorizzando la sinergia con la Pubblica Amministrazione. È questo l’obiettivo del PUE “Punto Utente Evoluto” INPS, il primo in Lombardia, inaugurato mercoledì 23 ottobre presso la sede municipale alla presenza del sindaco Marco Baroffio, del direttore regionale vicario INPS Lombardia, Margherita Corvaglia, della Direttrice provinciale INPS Varese, Tania Balzani e della Responsabile dell’Agenzia INPS di Tradate, Federica Maria Di Stasio.

Il PUE resterà aperto tutti i martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o in altri giorni su appuntamento. Il servizio sarà supportato da funzionari del Comune che aiuteranno i cittadini nelle interazioni con INPS e ad attivare la video-chiamata. Tramite il PUE, sempre su appuntamento, sarà possibile anche inviare o ricevere la documentazione necessaria per lo svolgimento della pratica.

Come ha dichiarato il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, “l’apertura di questo nuovo servizio offre ai cittadini una più ampia accessibilità ai servizi INPS, in particolar modo per la fascia di utenza che ha difficoltà con l’uso di sistemi informatici, ed una ulteriore possibilità di accedere a servizi senza doversi recare fuori dal proprio comune”.

Allo stesso modo il direttore regionale INPS, Elio Rivezzi, ha sottolineato che questa collaborazione risulta estremamente preziosa perché “i comuni costituiscono una rete capillare sul territorio, attraverso la quale l’Istituto può raggiungere più agevolmente i cittadini-utenti e garantire la prossimità del servizio con soluzioni innovative e sostenibili”.