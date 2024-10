Quattro immobili del Comune di Busto Arsizio all’asta

L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio intende procedere alla vendita di 4 immobili di proprietà comunale tramite gara pubblica, con il sistema del massimo rialzo, con offerte segrete confrontate sul prezzo stabilito a base d’asta.

I lotti in vendita

Lotto n. 1: terreno edificabile in Via delle Capinere libera, di forma regolare in cui dovrà essere previsto l’uso di una limitata porzione a strada privata, come già di fatto realizzata. Importo a base d’asta: 98.890,00 Euro

Lotto n. 2: terreno agricolo pianeggiante e di forma regolare, individuato con i mappali n. 214 e n. 991 in territorio del Comune di Olgiate Olona, della superficie catastale complessiva di mq. 6.720. Importo a base d’asta: 86.300,00 Euro

Lotto n. 3: Porzione di immobile sito in via Ferrè n. 7, con accesso da via Del Ponte. L’unità immobiliare risulta attualmente inagibile e necessita, per poter essere utilizzata, di importanti lavori di manutenzione straordinaria. Importo a base d’asta: 123.000,00 Euro

Lotto n. 4: Fabbricato ad uso abitativo in via San Carlo n. 6 nel centro storico di Sacconago, su due livelli di piano, con annessa area a cortile e piccolo ripostiglio, con accesso dall’androne comune con altre proprietà al civico numero 6 della Via San Carlo.– Importo a base d’asta: 46.580,00 Euro.

L’offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Busto Arsizio – improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29.11.2024 e dovrà essere inoltrata mediante consegna a mano oppure spedizione postale, a mezzo raccomandata A/R o corriere (farà fede il timbro di ricevuta del Protocollo del Comune), in busta chiusa da recapitare al Comune di Busto Arsizio – Ufficio Protocollo – Via F.lli d’Italia, 12 – 21052 Busto Arsizio con le modalità indicate nell’Avviso d’asta pubblica.

Per tutte le informazioni riguardanti l’asta pubblica si rimanda all’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in Avvisi dagli uffici – Archivio News (https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/avvisi/item/14405-avviso-d-asta-pubblica-per-la-vendita-di-n-4-immobili-di-proprieta-comunale) e nella sezione “Bandi di gara e contratti”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, con sede in Via Fratelli d’Italia n. 12, dalle 9.00 alle 12.30 – tel. 0331/390 234/267.