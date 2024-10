Salute e sicurezza sul lavoro: i prossimi eventi regionali di ATS Insubria

Continua l’impegno di ATS Insubria sulla Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Dopo la partecipazione alla terza edizione del “Villaggio della Sicurezza”, l’evento organizzato da AIME – Associazione Imprenditori Europei – ad ottobre all’interno dei Giardini Estensi di Varese, sono previsti altri importanti appuntamenti.

«Garantire prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro è una delle priorità dell’Agenzia – spiega il direttore generale di ATS Insubria Salvatore Gioia – Siamo impegnati tutti i giorni in attività di vigilanza e formazione con e per le aziende. Inoltre, proprio per sottolineare e rinnovare il nostro impegno, ogni anno ad ottobre, in occasione settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, programmiamo diverse iniziative rivolte agli operatori di settore, ai cittadini, ai lavoratori e agli studenti in collaborazione con Regione, ASST e altre realtà territoriali. Lo facciamo consapevoli del fatto che solo attraverso il coinvolgimento di tutti sia possibile garantire ambienti di lavoro sani e sicuri, favorendo la sensibilizzazione necessaria alla strutturazione della cultura della sicurezza».

In piazza Città di Lombardia con le ATS regionali

In occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro – in programma dal 21 al 24 ottobre 2024 – Regione Lombardia, insieme a tutte le ATS del territorio, ha promosso una rassegna di eventi e convegni formativi utili ad accendere i riflettori sull’importanza della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, e per sensibilizzare i cittadini e la comunità sul valore della cultura della prevenzione. In particolare, ATS Insubria è stata presente durante la “4 giorni” in piazza Città di Lombardia anche con uno stand al quale è possibile chiedere maggiori informazioni, ed è stata protagonista dell’incontro “Sorveglianza Sanitaria Efficace”, il 23 ottobre al Grattacielo Pirelli di Milano. Il convegno ha rappresentato un confronto sulla sorveglianza sanitaria tra i “promotori della sicurezza” che a vari livelli contribuiscono a implementare, analizzare ed utilizzare i dati ex art. 40, per ottenere un reale guadagno di salute. Numerosi gli interventi degli specialisti, che si sono susseguiti con la moderazione della direttrice del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS Insubria Caterina Cecchino e del direttore della Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro di ASST Sette Laghi Giovanni De Vito.

La manifestazione in Regione è stata l’occasione per presentare il video, pubblicato sul canale Youtube di ATS Insubria, realizzato per il Piano mirato per la prevenzione dei carrelli elevatori, realizzato con chi si è occupato di redigere il piano e in collaborazione con Alha Group che ha collaborato alla stesura del piano, oltre ad ospitare le riprese.

Anche ATS Insubria con ARTinfortunistica a Bookcity 2024

Il Servizio Promozione della Salute Regionale e il Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di ATS Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con ATS Insubria e ATS Bergamo, hanno promosso il progetto ARTinfortunistica, un insieme di eventi che individueranno, nelle espressioni artistiche del passato e del presente, specifici riferimenti alla prevenzione e alla sicurezza: nella poesia, nella prosa, nelle arti visive, nel cinema, nel fumetto, nella musica, nella danza, nel giornalismo, nella pubblicità.

Appuntamento con La fabbrica: tra conquiste sociali ed arte, martedi 12 novembre alle 15 al Politecnico di Milano, Campus Leonardo, piazza Leonardo da Vinci, ARTinfortunistica vuole arrivare alle persone per consentire l’interiorizzazione dei concetti di prevenzione, sicurezza, salute, utilizzando forme di espressione che stimolino reazioni positive.

Gruppo promotore con le ATS: Politecnico di Milano, Ordine degli Ingegneri di Milano, Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia (CROIL), Comando di Milano del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, INAIL Direzione Regionale Lombardia.

A Como il Convegno “Lavoro e componente umana: è solo stress lavoro correlato?”

In programma venerdì 15 novembre appuntamento invece a Como con “Lavoro e componente umana: è solo stress lavoro correlato?”: all’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna dell’ASST Lariana, a partire dalle 8.30, una mattina di studio insieme a medici, sindacati ed aziende per affrontare un tema attuale come quello dello stress causato dalle attività lavorative e l’impatto che ha su salute fisica e mentale dei dipendenti.