Saudita fermato sul Lago di Como mentre attraversava la pista degli idrovolanti durante un atterraggio

Ieri pomeriggio martedì 1 ottobre, la Polizia di Stato ha fermato un cittadino saudita di 56 anni che stava conducendo un’imbarcazione a noleggio sul Lago di Como. L’uomo ha attraversato pericolosamente la pista di decollo e atterraggio degli idrovolanti dell’Aeroclub di Como, proprio mentre un velivolo stava per atterrare.

L’imbarcazione è stata subito spostata in una zona sicura del primo bacino del lago, e il conducente è stato interrogato dagli agenti della Sezione Acque Interne della Polizia. Il 56enne ha spiegato di non essere a conoscenza dell’esistenza della pista per idrovolanti e dei relativi divieti.

Dopo aver identificato sia il conducente che il proprietario del natante, la Polizia ha emesso una multa che potrebbe arrivare fino a 6.000 euro, se non pagata entro i prossimi 60 giorni.

La Polizia ricorda a tutti i naviganti l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul lago e invita chiunque voglia intraprendere escursioni in barca a informarsi preventivamente sui regolamenti locali, per evitare situazioni di rischio.