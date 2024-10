Sciopero nazionale dei treni, stop sabato 12 e domenica 13 ottobre

Le sigle sindacali CUB TRASPORTI e SGB hanno indetto uno sciopero nazionale dei treni per sabato 12 e domenica 13 ottobre: riguarderà il personale del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato), di Trenitalia e di Trenitalia Tper, che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna e Trenord.



Lo sciopero è stato indetto per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per cui sono in corso trattative da mesi, e l’introduzione di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro.

Lo stop sarà dalle ore 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20.59 di domenica 13 ottobre.

Per quanto riguarda Trenord sabato sera 12 ottobre arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21:00 e termine corsa entro le ore 22:00.

Poiché lo sciopero cade in un giorno festivo, le “fasce orarie di garanzia non sono previste“, motivo per cui non ci saranno finestre orarie in cui la circolazione dei convogli è assicurata. I treni regionali, quindi, saranno a rischio praticamente per tutte le 24 ore dello sciopero.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’App.