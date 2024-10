Scontro all’incrocio tra Albizzate e Sumirago, due feriti

Oggi, mercoledì 9 ottobre, un incidente stradale ha coinvolto due auto ad Albizzate, in via 25 Aprile all’incrocio tra Albizzate e Sumirago. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 13:30, causando il ferimento di due persone: un giovane di 21 anni e una donna di 45 anni.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, tra cui un’ambulanza e l’automedica, entrambi operanti in codice giallo, indicante condizioni di media gravità. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Busto Arsizio per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i vigili del fuoco da Varese, allertati per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Le dinamiche dello scontro sono ancora in fase di accertamento.