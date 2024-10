Scontro tra camion e auto sul ponte della Vigevanese, chiusa la Statale

Incidente stradale con tre feriti sul ponte sul Ticino a Vigevano, sulla Statale 494 “Vigevanese”.

È successo poco prima delle 8 del mattino di sabato 19 ottobre, coinvolti un’auto e un camion. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’elisoccorso da Milano e l’automedica. Tre le persone soccorse, due uomini di 44 e 59 anni e una donna di 64: nessuno di loro è in gravi condizioni.

L’Anas comunica che la Statale è stata chiusa per soccorsi e bonifica del luogo dell’incidente.

“Istituite deviazioni lato Milano sulla SP52 e lato Vigevano sulla SS494dir. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.”