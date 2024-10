Scontro tra mezzi pesanti alla rotatoria di Capolago, code in tutte le direzioni

Due mezzi pesanti – un tir con targa italiana e un sorta di grosso fuoristrada con targa tedesca – si sono scontrati intorno alle 14,30 di oggi (martedì 1 ottobre) all’interno della rotatoria di Capolago, quella per intenderci dove è posizionato uno storico aereo MB326 dell’Aermacchi con la livrea arancione.

Dopo la collisione i due veicoli sono rimasti fermi e incastrati, occupando completamente la carreggiata nonostante questa sia formata da due corsie. In questo modo il traffico si è bloccato e si sono formate lunghe code in tutte le direzioni. Per giungere alla rotatoria servono parecchi minuti sia per chi arriva dalla Schiranna, sia per chi proviene dall’uscita della A8 sia per chi giunge dalla sponda sud del Lago di Varese.

L’incidente non ha provocato conseguenze per i conducenti, mentre i mezzi appaiono danneggiati non in modo grave ma – appunto – sono incastrati l’un l’altro sulle fiancate.