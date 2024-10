Sei startup di Varese, Lario e Brianza in corsa per la fase regionale del Premio Cambiamenti CNA 2024

Sono sei le startup che rappresenteranno le province di Varese, del Lario e della Brianza nella prossima selezione regionale del Premio Cambiamenti CNA 2024, in programma il 21 novembre a Palazzo Giureconsulti, Milano.

Dopo una fase territoriale serrata, che ha visto 38 progetti iscritti ridotti a 24 finalisti, gli imprenditori si sono sfidati a MalpensaFiere con pitch, video e slide, mettendo in evidenza l’importanza di fare rete e di condividere esperienze e buone pratiche.

La Giuria, composta dal presidente di Cna Giovani Imprenditori Lario Brianza, Davide Pusterla, dalla responsabile ufficio innovazione e digitalizzazione e Punto Impresa Digitale Camera della Commercio Como-Lecco, dottoressa Immacolata Tina, dalla responsabile servizio progetti Innovativi per Sviluppo d’Impresa della Cciaa di Varese, dottoressa Barbara Conte, dal vice direttore di Varesenews, Michele Mancino e dall’imprenditore Alessandro Verga, ha avuto un compito non facile per l’alto livello delle imprese da valutare.

Alla fine le startup vincitrici della prima fase sono state: Plino di Meda (Mb), Why Only White di Samarate (Va), Bionetica di Mozzate (Co), Lyotec di Cantù (Co), Sting Ray Nautica di Busto Arsizio (Va), Tutornow di Lomazzo (Co).

gli startupper finalisti

Le idee illustrate hanno spaziato dai sistemi informatici integrati dall’intelligenza artificiale per realizzare applicazioni a sostegno della quotidianità, a macchinari e prototipi protetti da brevetti internazionali. Sistemi che aiutano nella gestione dei collaboratori famigliari, nella gestione della fatturazione delle piccole imprese, nella organizzazione di lezioni di sostegno per i ragazzi delle scuole.

E ancora intelligenze artificiali personalizzate e su misura per le aziende, totem per l’amplificazione degli strumenti musicali al servizio dei musicisti di strada, applicativi per la gestione degli archivi storici. Tra le idee, anche strumenti fisici come un macchinario per il taglio automatico delle siepi, un velivolo che decolla in verticale e un’imbarcazione che è un ibrido fra un gommone e una moto d’acqua; insomma tante soluzioni, alcune già lanciate e affermate sul mercato, altre in cerca di risorse e integrazioni, ma tutte degne di grande attenzione.

«Si tratta di un’iniziativa – ha sottolineato il presidente Cna Varese, Luca Mambretti – che ogni anno riscuote tantissimi consensi perché rivolta verso il futuro. I numeri dimostrano questo successo: sono 6.394 le imprese candidate quest’anno a livello nazionale di cui 87 in Lombardia. A Varese abbiamo non solo 9 start up candidate, ma anche un progetto degli studenti dell’ITS Incom Academy, che hanno presentato una bicicletta elettrica integrata a un sistema di app».

“Safe Ride”, idea sviluppata dagli studenti dell’Its Incom, gareggia a livello nazionale nella categoria Idea di Impresa: una bicicletta elettrica dotata di tecnologie IoT integrate per la sicurezza e la mobilità sostenibile, in grado di trasformare oggetti statici in dispositivi intelligenti.

Chi ha partecipato alla finale territoriale di ieri, oltre alla tessera gratuita di iscrizione a Cna e a un voucher di 500 euro per usufruire dei servizi dell’Associazione potrà concorrere alla vincita del Premio finale di 20 mila euro che si aggiungono ad alcune opportunità di avere contatti con importanti investitori. Ora, le sei startup selezionate attendono la selezione per la sfida regionale, che avverrà il prossimo 21 novembre a Palazzo Giureconsulti di Milano, con l’obiettivo di aggiudicarsi il titolo di migliore startup lombarda e accedere alla finale nazionale di Roma.

LE IMPRESE VARESINE ARRIVATE ALLA FINALE TERRITORIALE

1. BRAINSURE (Saronno): Offre soluzioni tecnologiche innovative per gli intermediari B2B, con particolare attenzione al settore assicurativo. Supporta le attività commerciali con tecnologia, competenze e processi mirati, soprattutto nel campo del welfare aziendale.

2. F2N GREEN HYDROGEN SRL (Varese): Si occupa della produzione di idrogeno verde attraverso impianti di elettrolisi ad alte prestazioni alimentati da fonti rinnovabili. L’obiettivo è sviluppare soluzioni per la produzione su larga scala.

3. MANTA AIRCRAFT (Sesto Calende): Specializzata nella progettazione di velivoli ibridi a decollo verticale o corto, combinando i vantaggi degli elicotteri e degli aerei. I modelli sono destinati sia ad applicazioni civili che di difesa, con un lungo raggio operativo.

4. MD LEAN MANAGEMENT (Malnate): Fornisce servizi in ambito sanitario di riorganizzazione aziendale con un approccio modulare e predittivo delle esigenze, per migliorare la gestione dei documenti e delle operazioni interne.

5. POPULARISE (Varese): Piattaforma che rivoluziona il marketing degli influencer utilizzando contenuti generati dagli utenti. Offre ai brand una soluzione credibile e più economica per coinvolgere i clienti reali e aumentare l’engagement.

6. STING RAY NAUTICA SRL (Busto Arsizio): Sviluppa Sport Tender innovativi che combinano le caratteristiche della moto d’acqua con la sicurezza di un gommone, pensati per essere utilizzati come tender per barche, noleggio e operazioni di soccorso.

7. TIME FRAMES (Gallarate): Si occupa della digitalizzazione e valorizzazione di archivi storici di aziende, istituzioni e collezioni private. Tra i clienti ci sono archivi di prestigio come quello della Fondazione La Scala e l’archivio Missoni.

8. WATCHFIT (Varese): Sviluppa dispositivi wearable e app mobile per il fitness e la riabilitazione, utilizzando le più recenti innovazioni in intelligenza artificiale per monitorare e migliorare le prestazioni sportive.

9. WOW – WHY ONLY WHITE (Samarate): Offre una piattaforma di realtà aumentata basata su proiezione, che consente di trasformare prodotti fisici in asset dinamici per simulare infinite varianti estetiche nel design, ottimizzando costi e impatto ambientale.