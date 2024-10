Si cercano gli “azzatesi dell’anno”, aperte le candidature per il Premio Boeu da ‘Za

Il Comune di Azzate ha aperto le candidature per l’assegnazione delle benemerenze civiche del 2024, il “Premio Boeu da ‘Za”, un riconoscimento che rende omaggio all’impegno e al contributo dei cittadini di Azzate. Istituito solo un anno fa, il premio, “Bue di Azzate”, è un omaggio affettuoso alla storia del borgo. Simbolo di determinazione, il soprannome evoca le sfide quotidiane dei cittadini, un tempo affrontate lungo le faticose salite del paese con i buoi al seguito. Un’eredità di spirito e resilienza che continua a essere tramandata con orgoglio. (foto dalla pagina Facebook del Comune di Azzate)

La grande novità di quest’anno è che saranno gli stessi cittadini a suggerire i candidati al riconoscimento. “Solo chi vive e contribuisce ogni giorno alla vita del paese conosce davvero chi merita di essere premiato”, ha sottolineato il vicesindaco Giacomo Tamborini. Questa scelta vuole promuovere un coinvolgimento diretto e far emergere figure che, anche se poco conosciute, hanno migliorato la qualità di vita ad Azzate con il loro impegno”.

Come proporre una candidatura

Tutti gli abitanti potranno presentare una candidatura indicando il nome della persona e una motivazione dettagliata sul contributo dato alla comunità. Le segnalazioni, accompagnate da una descrizione significativa, potranno essere inserite nella cassettina predisposta in Biblioteca Comunale (durante gli orari di apertura) dalla prossima settimana o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.azzate.va.it

A gennaio saranno assegnate cinque benemerenze, scelte dalla giunta comunale sulla base delle proposte ricevute. “L’anno scorso la selezione era curata direttamente dalla giunta. Oggi vogliamo che siano i cittadini a dare voce a chi ha reso Azzate speciale, per una maggiore inclusività e per valorizzare tutto il nostro straordinario capitale umano”, ha concluso Tamborini.