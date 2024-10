Si cerca Loren, la ragazza scomparsa da Cassano Magnago

Sta circolando molto sui social un appello per la ricerca di Loren, una ragazza scomparsa da Cassano Magnago.

La giovane donna manca da casa da sabato sera, la sua scomparsa è stata segnalata dai genitori ai carabinieri cassanesi nella giornata di domenica 27 ottobre e sono quindi già alcuni giorni che non d° notizie di sé.

L’ultima posizione del cellulare la segnalava in via della Prava a Samarate, una zona mista di industria e campi verso Cardano al Campo.

Secondo il post fatto condividere dalla famiglia era vestita con un giubbotto corto marrone chiaro, una gonnellina grigia e scarpe da tennis: l’ultima volta è uscita dalla sua abitazione di Cassano Magnago con una bicicletta pieghevole nera.

Non ci sono aggiornamenti sul suo caso, su cui indagano i carabinieri della caserma di Cassano Magnago, competenti per territorio. A loro si può fare riferimento per segnalazioni.

Sul caso di Loren sui social si crea talvolta confusione, perché l’appello per ritrovarla si confonde talvolta con il caso di Antonella, 62enne scomparsa anche lei da Cassano Magnago e purtroppo rinvenuta cadavere nel fiume Olona.