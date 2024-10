Trovato un corpo nell’Olona a Parabiago: è la 62enne scomparsa a Cassano Magnago

I Vigili del Fuoco di Legnano e il personale del Saf (soccorso Speleo Alpino Fluviale) di Milano questa mattina domenica 27 ottobre hanno recuperato il corpo di una donna nel fiume Olona all’altezza di Parabiago. Le operazioni sono iniziate alle 8 quando l’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo galleggiare nel fiume all’altezza di via Marconi e ha chiamato subito i soccorsi.

Gli specialisti fluviali della sede centrale di Milano hanno usato il gommone in loro dotazione per recuperare la salma: il corpo recuperato è quello della donna di 62 anni scomparsa nella giornata tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre da Cassano Magnano. Nel corso di tutto il weekend, compresa questa mattina, annunci e messaggi erano stati condivisi in massa sui social network nella speranza di un ritrovamento.

Pochi giorni fa, esattamente sette (domenica 20 ottobre) il personale Saf fluviale e i sommozzatori del Comando di Milano aveva recuperato, sempre dal fiume Olona, il corpo privo di vita di una donna che era scomparsa da San Vittore Olona.

(articolo aggiornato alle 12:30 di domenica 27 ottobre)